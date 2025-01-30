子どもに野菜を食べさせたい！でもなかなか食べてくれない……。そんなとき、じつはビビンバがおすすめメニュー。生野菜が苦手な子でも、ゆでてナムルにした野菜を甘辛い肉そぼろと合わせると、ご飯がすすむすすむ！もちろん大人も大満足。彩りも栄養バランスもバッチリのビビンバをぜひ作ってみて。 「野菜たっぷりビビンバ」のレシピ材料（2〜3人分）＜野菜のナムル（作りやすい分量※）＞ほうれん草… 1わ（約200g）に