佐賀県鳥栖市が市庁舎横で進めている駐車場などの整備工事が、当初予定の3月完成より遅れる見通しであることが分かった。建築業界の人手不足や資材の納期遅れなどが理由で、市庁舎建設課は「年内の完成を目指す」としている。同課によると、工事は、2023年5月に利用を開始した新庁舎の整備事業の一環。市内の建築業者が、駐車場や屋根付き通路のほか、災害対応拠点やイベントスペースとして使う多目的広場などを整備している。