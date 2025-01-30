佐賀県は29日、直近1週間（20〜26日）に県内39カ所の定点医療機関から報告されたインフルエンザ感染者数は579人で、前週から416人減ったと発表した。減少は2週連続。流行発生警報は継続する。保健福祉事務所の管轄別では、唐津173人▽杵藤141人▽佐賀中部119人▽伊万里109人▽鳥栖37人−の順に多かった。高齢者施設で3件、医療施設で2件、保育施設で1件の集団発生が確認された。臨時休校は小学校で学級閉鎖が7件など12件だった