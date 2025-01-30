焼き物の里を彩るひな祭りが春先の到来を告げる「第21回有田雛（ひいな）のやきものまつり」（有田観光協会主催）が2月8日から3月9日まで佐賀県有田町内で開催される。陶磁器製のひな人形を巡るスタンプラリーや、24店舗による期間限定のランチメニュー「ひいなランチ」などの人気企画に加え、今年は佐賀大学芸術地域デザイン学部と連携した「謎ときさんぽ」もあり、世代を超えた来場を呼びかけている。ひな人形は町中心部の内