元NMB48で歌手の白間美瑠（27）が30日までに自身のインスタグラムを更新。サウナ＆入浴ショットを公開した。「サウナロケ第30回目大阪・住吉区にある『朝日温泉』に行って来ました」と報告。サウナ＆入浴ショットをアップし「日差しが沢山差し込むあたたかなお風呂屋さん ぜひ、動画見て下さいね！！！」とつづった。この投稿にフォロワーらからは「みるるんめちゃくちゃ可愛い」「宇宙で一番美しい女神ですね」「美脚」