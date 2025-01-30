幻冬舎編集者の箕輪厚介氏が「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。大手回転寿司チェーン・スシローのホームページから落語家・笑福亭鶴瓶が削除されたことに疑問を呈した。スシローは２０２３年７月から鶴瓶をＣＭで起用している。スシローの顔となっていたが、２９日夕方の時点で別の公式ホームページから鶴瓶が削除された。鶴瓶は、女性トラブルが原因で引退した元タレントの中居正広氏が自宅で行ったバーベキューパーティーに、