【UEFAチャンピオンズリーグ】PSV3−2リヴァプール（日本時間1月30日／フィリップス・スタディオン）【映像】進行妨害→ボールロストの瞬間不運とも言える失点だった。リヴァプールのMF遠藤航が鋭い出足でこぼれ球の回収を試みたが、進路を妨害されるような形で審判と接触。その間に相手選手に厳しく寄せられてボールを奪われ、失点と起点になってしまった。ファンからもSNS上で同情の声が挙がっている。日本代表キャプテンが