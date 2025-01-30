Diego Oré[メキシコ市 ２９日 ロイター] - メキシコのシェインバウム大統領は２９日、米国がトランプ大統領の発言通り２月１日に関税を発動するとは考えていないと述べた。同時に、発動された場合には対応策を用意しているとした。トランプ氏はメキシコとカナダが米国への移民や麻薬の流入を抑制しなければ２５％の関税を課すと表明。ホワイトハウスは２８日、同氏が２月１日に関税を発動する計画を変えていないと述べた