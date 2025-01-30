Karen LemaMikhail Flores[マニラ ３０日 ロイター] - フィリピン統計局が発表した２０２４年第４・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）は、前年比５．２％増となり、伸び率は第３・四半期と変わらなかったものの、ロイターがまとめたエコノミスト予想（５．４％）を下回った。前期比では１．８％増加。エコノミスト予想の１．９％増を下回った。２４年通年の成長率は５．６％となり、政府目標の６．０─６．５％に届かなかった。第４