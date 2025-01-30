［東京３０日ロイター］ - 香港の投資ファンド、オアシス・マネジメントは、トプコン株式の保有比率を７．３８％から１０．５８％に引き上げたとする変更報告書を２９日付で関東財務局に提出した。報告義務発生日は２２日。オアシスは２４日付でトプコン株の大量保有を報告したばかり。保有目的はポートフォリオ投資および重要提案行為としている。トプコンは測量機器や眼科関連機器などの事業を展開している。昨年１２月