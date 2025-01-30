【新華社北京1月30日】中国北京市密雲区の司馬台長城の麓に位置する古北水鎮で除夕（旧暦の大みそか）に当たる28日夜、ドローンショーが行われた。ドローン400機からなる編隊が一斉に飛び立ち、夜空に色鮮やかな「花火」を描き出した。神秘的な蛇「霊蛇」や福の神「財神」、雪の結晶、古塔など春節（旧正月）にちなんだ図案も次々と描き出され、旧暦の巳年の到来を祝った。（記者/夏子麟）