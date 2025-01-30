1月30日（現地時間29日）。アトランタ・ホークスは、左肩の肩関節唇を損傷したジェイレン・ジョンソンが修復手術を受けるため、今シーズン残り試合を全休すると発表した。 キャリア4年目の今シーズン。206センチ99キロのフォワードは、いずれもキャリアハイとなる平均18.9得点10.0リバウンド5.0アシスト1.6スティール1.0ブロックにフィールドゴール成功率50.0パーセントを