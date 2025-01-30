今月24日からきょう（30日）までは全国学校給食週間です。これに合わせ、岡山県津山市の小学校では地元の食材を使った特別メニューの試食会が行われました。 【写真を見る】特産品 “つやま和牛” の牛丼など「一番おいしい」小学校で地元食材をふんだんに使った給食の試食会【岡山】 特産品のつやま和牛を使った牛丼は子どもたちに大好評です。 （児童）「一番おいしい」（今まで食べた給食の中でいちばんおいしい？）「