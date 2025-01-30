ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）が自身のInstagramを更新。愛犬との癒しのプライベートショットを公開して話題を集めている。 【写真＆動画】チャウヌ（ASTRO）と愛犬の癒しショット／ユンサナと愛猫写真＆雪に書いたファンネーム（10枚目） ■チャウヌ（ASTRO）が愛犬と寝転び、美しすぎる笑顔で戯れる チャウヌは「旧正月おめでとう」とメッセージを添え、愛犬ドンドンイとの写真と動画を公開