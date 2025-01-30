強盗目的でマンションに侵入した疑いで暴力団組員ら４人が逮捕されました。強盗予備と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団「東組」傘下の組員で、指示役とみられる橋爪和治容疑者（５２）と実行役の北野啓二朗容疑者（３０）ら男女４人です。警察によりますと橋爪容疑者らは去年１１月、強盗目的で天王寺区のマンションに宅配業者を装って訪問し、住人にオートロックを開けさせてマンションの廊下まで侵入した疑いが