¢£BLACKPINK¥¸¥¹¡õÃæÃ«Èþµª¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼ ¡Ú²èÁü¡õÆ°²è¡ÛÃæÃ«Èþµª¤ÈBLACKPINK¥¸¥¹¤ÎÈþ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È/ ¥Ñ¥ê¤Ç¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¥¸¥¹ Â¾ ÃæÃ«Èþµª¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢BLACKPINK¡Ê¥é¥Ö¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢1·î27Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥í¥À¥óÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Dior¡Ê¥Ç¥£¥ªー¥ë¡Ë¤Î2025Ç¯½Õ²Æ¥ªー¥È¥¯¥Á¥åー¥ë