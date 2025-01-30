30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 71124 4.8 27475 ２. 日経ベア２ 12219-1.1 284.9 ３. 日経Ｄインバ6169 -29.2 11605 ４. 日経ブル２5433 -17.3 295.3