Snow Manの公式TikTokにて、向井康二のソロ曲「ファインダー」にのせた“写真デート風”動画が公開された。「ファインダー」は1月22日にリリースされたSnow Manのベストアルバム『THE BEST 2020-2025』に収録されている。 【動画】向井康二の“写真デート風”動画／【画像】ソロ曲MVビハインドフォト（全2枚） ■夕暮れ時に向井康二と“写真デート” 黒パーカーの上にグレ