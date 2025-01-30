鳥取県庁で記者会見する平井伸治知事＝30日午前鳥取県の平井伸治知事は30日、短時間勤務でも雇用形態が正職員と同じ「時短正職員」制度を創設するため、2月開会の県議会に条例案を提出する意向を表明した。非正規で単年度契約の「会計年度任用職員」に代わる雇用形態とし、待遇改善で人材確保につなげる狙い。記者会見で「自治体として初の取り組みだ」と説明した。保育士や看護師といった、資格が必要で人手が不足していると