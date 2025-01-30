ロアッソ熊本からベルギーリーグに期限付き移籍している熊本出身の道脇豊選手が、アジアカップに出場するU-20日本代表に選ばれました。 U-20日本代表に選出された道脇豊選手は、熊本出身の18歳。ロアッソ熊本のアカデミー出身で、15歳の時にトップチームに登録されました。去年、ベルギーリーグ2部のベフェレンに期限付き移籍後も得点を重ねています。今回選出されたU-20日本代表は、今年9