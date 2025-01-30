2020年千葉ロッテキャンプでの佐々木朗希（写真：筆者撮影）大方の予想通り、千葉ロッテマリーンズからポスティングでMLBへの移籍を申請した佐々木朗希は、ロサンゼルス・ドジャースへの入団が決まった。つまり、大谷翔平や山本由伸のチームメイトになったのだ。しかし、今の佐々木朗希のステータスは、大谷や山本とは大きく異なっている。大谷や山本は「メジャー契約」で、大谷は10年、山本は12年契約のそれぞれ2