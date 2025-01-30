セルティック旗手怜央が欧州CLのアストン・ビラ戦でアシストなど大活躍スコットランド1部セルティックは現地時間1月29日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズの最終節でイングランド1部アストン・ビラと敵地で対戦し、2-4で敗れた。先発出場した日本代表MF旗手怜央は“完璧なクロス”で同点ゴールをアシストするなど奮闘。黒星のなかでも現地メディアでは「あらゆる場所で素晴らしかった」となど絶賛されていた。今