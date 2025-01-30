[３０日 ロイター] - 英自動車工業会（ＳＭＭＴ）によると、２０２４年の国内自動車生産台数は９０万５２３３台で、前年比１１．８％減少した。生産減は電気自動車（ＥＶ）移行に向けた業界の取り組みと一致する。英自動車業界は、世界市場低迷などのマクロ経済課題に苦戦しならがも、政府方針を受けてＥＶ生産拡大のために昨年の大半を工場の設備更新に費やした。ＳＭＭＴは、需要が改善し、ゼロエミッションモデルの導入が順