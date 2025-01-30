【モデルプレス＝2025/01/30】BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が30日、自身のInstagramを更新。胸元がざっくりと開いたドレス姿に、反響が寄せられている。【写真】BLACKPINKジェニー、胸元ざっくり金ドレス姿◆ジェニー、胸元ざっくりドレス姿披露ジェニーはビジューがあしらわれたゴージャスな金のドレス姿を公開。胸元がざっくりと開き、美しいボディラインを披露している。この投稿にファンからは「美しすぎ