韓国では労働者の月給上昇が２年連続で鈍化した反面、消費者物価は高まり続け、勤労所得と物価上昇率の差は金融危機以来、最大幅の「マイナス」を記録した。労働者の税金負担は小幅で減少したが、恩恵は主に最上位所得者が受けていた。韓国メディア「聯合ニュース」によると、３０日国会企画財政委員会の林光鉉（イム・グァンヒョン）共に民主党議員が国税庁から提出させた年度別勤労所得千分位資料によると、最近集計された２０２