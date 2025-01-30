近畿地方には今日30日(木)にかけて強い寒気が居座り、北部を中心に雪が降るでしょう。明日31日(金)は寒気がいったんゆるみますが、来週は一段と強い寒気が流れ込み、近畿地方は広く雪が降る見込みです。2月3日(月)の立春を境に、近畿地方に強烈な寒波の襲来が予想され、春とは名ばかり。春らしくなるのはもう少し先になりそうです。今日30日(木)いっぱい北部を中心に雪中部や南部は強風に注意今日30日(木)も上空に強い寒気が居