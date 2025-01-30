aespa・カリナ、ITZY・ユナ、NMIXX・ソリュンの３SHOTが話題だ。【写真】「ネクレベ美貌」カリナの胸元ざっくりドレス姿1月29日、ITZYとNMIXXの公式インスタグラムが更新され、写真が投稿された。公開された写真は、1月29日に放送された『2024 MBC歌謡大祭典WANNABE』の第1部のオフショットだ。『MBC歌謡大祭典』でコラボステージを披露したカリナ、ユナ、ソリュンは、黒と紫がポイントになった衣装を着用し、仲良さそうにポーズを