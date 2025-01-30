「中国発のAI企業であり業界で注目を集めるDeepSeekは、OpenAIの利用規約違反に相当するデータの『蒸留』を行った上で独自のAIモデルのトレーニングに使用していた」と、OpenAIが発表しました。OpenAIは証拠もつかんでいるとのことです。Microsoft Probing If DeepSeek-Linked Group Improperly Obtained OpenAI Data - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-29/microsoft-probing-if-deepseek-linked-group-