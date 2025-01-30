ＤｅＮＡ・三浦大輔監督が２９日、インスタグラムを更新。自民党・麻生太郎最高顧問との２ショットを投稿した。「第５４回内閣総理大事杯日本プロスポーツ大賞授与式典」に出席した際の記念写真で、ともに笑顔でがっちり握手。三浦監督は「特別賞を横浜ＤｅＮＡベイスターズが受賞しました！ありがとうございます！ヨ・ロ・シ・ク」とつづった。フォロワーからは「硬い握手がまぶしい」「２人とも驚異的な若々しさ！」「麻生