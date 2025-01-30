よく使う言葉ですが…突然ですが「鏤める」って読めますか？気になる正解は…正解はコチラ正解は「ちりばめる」でした。意味からしても「散りばめる」と書きたくなりますが、本来はこのような難しい漢字を使います。次回の漢字クイズもお楽しみに！【難読漢字】「一二三四五六七」って読めますか？ ただの数字ではなくて....