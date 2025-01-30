Will Dunham[ワシントン ２９日 ロイター] - 米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）が小惑星ベンヌから回収した岩石と塵のサンプルに、タンパク質を構成するアミノ酸１４種類、生物のＤＮＡとＲＮＡの遺伝的構成要素である５つの「核酸塩基」など多数の物質が見つかった。２つの分析結果が２９日、英科学誌ネイチャーアストロノミーなどに掲載された。サンプルは２０２０年に探査機「オシリス・レックス」が採取し、２３年に地球に帰還。小