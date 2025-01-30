三重県では2月16日に「第18回美し国三重市町対抗駅伝」が開催されます。三重テレビでは各市町の出場チームをシリーズで紹介します。日本一の清流といわれる宮川に囲まれたのどかな町、度会町。監督の上井一浩さんは「去年は今までの最高記録、町の部で5位になった。今年もそれを目指してがんばりたい」とチームの目標を話しました。自然豊かな地域で練習に励む今年のチームは選手・監督が同じ陸上クラブに所属していて、チームの思