中居正広と女性のトラブルを巡り、フジテレビの港浩一社長らが1月27日に“やり直し会見”を行った。191媒体437人の報道陣が集結。会見中、一部の報道陣から怒号が飛び交うなど、波乱の会見となった。作家の甘糟りり子さんはどう見たのか。【写真】フジテレビの社屋の前には会見に参加しようと多くの報道陣が集結した＊＊＊ 十時間以上にも及んだフジテレビの記者会見。長時間の記者会見としてはギネス第2位だそう。