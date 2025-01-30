【大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンコスモス ルナモード】 予約期間：1月30日13時～2月27日23時 5月 発売予定 価格：23,100円 エクスプラスは、フィギュア「大怪獣シリーズ ULTRA NEW GENERATION ウルトラマンコスモス ルナモード」を5月に発売する。1月30日13時より通販サイト「プレミア