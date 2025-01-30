天皇陛下、皇后さま天皇、皇后両陛下が7月にモンゴルを公式訪問される方向で調整が進められていることが30日、政府関係者への取材で分かった。国際親善を目的とした海外公式訪問は2023年のインドネシア、昨年の英国に続き即位後3回目となる。天皇陛下は皇太子時代の07年、日本との国交樹立35周年に際してモンゴルを訪問した。最大の祭典「ナーダム」に出席したほか、ウランバートル郊外にある第2次大戦後の抑留中に死亡した日