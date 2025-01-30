この漫画は、著者・じむ(＠jim.0384)さんによる、ママ友トラブルを描く作品。自信過剰で常に相手より上に立ちたい女性・めめちゃんママが、娘の言葉をきっかけにマウントママを卒業するまでを描いています。めめちゃんママは、娘の本音を聞いた後も、自分は間違っていないと主張。そんなママに対して、めめちゃんは会場を巻き込みあることをしました。『マウントママ友が恥をかいた話』第42話をごらんください。 ©じむ