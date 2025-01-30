三重労働局は、29日に県内企業の賃上げに向けた環境づくりを行政や労使の代表者が話し合う「三重政労使会議」を津市内で開きました。会議は、三重県における賃金の引き上げに向けた取り組み状況や課題などについて認識を共有し、労務費の適切な価格転嫁を含む、賃金の引き上げに向けた機運の醸成を図ることを目的に開かれました。会議には三重県の一見勝之知事のほか、三重労働局や連合三重の代表者など9つの機関や団体が出席し、