プロ野球・ヤクルトのオスナ選手が29日来日しました。来日4年目の昨季は、141試合に出場し、打率.267、村上宗隆選手に次ぐ球団2位の17本塁打（タイ）、72打点を記録しています。球団を通じてオスナ選手は、「今年もスワローズの一員としてプレーでき、本当に嬉しく思います。開幕に向けてしっかりと調整し、チーム一丸となって優勝を目指します！」とコメントしました。