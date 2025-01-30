2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡¦Âç¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Î¦¾å¡¦¤ä¤êÅê¤ÎËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¤ËÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Âè3ÃÆ¤Ç¤ÏÉ¬¼ûÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¸ª¤äÉª¤ò¼é¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤òÅê¤²¤ë¤Î¤Ï½µ2Æü¡£ËèÆüÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ËÌ¸ýÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏËèÆü»È¤¦¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»äÀìÍÑ¤Î¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÃí¤Î¥¤¥¹¡£ºÂÌÌ¤Ë18ÅÙ¤Î·¹¼Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌ¸ýÁª¼ê¤ÎÂ­¤ÎÄ¹