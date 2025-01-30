【宮崎祐樹連載オリのゴリＢｓを知り過ぎた男（５３）】ドジャース・山本由伸投手の話題が続きますが、もうしばらくお付き合いください。僕が現役時代だった２０１６年の秋ごろ、１８歳の由伸がオリックスの一員になりました。投げるボールを間近で見て「こんなにエゲつないボールを投げるとは」と衝撃を受けました。そうなると、自分自身にご縁があるメーカーさんの商品など、いい物を紹介したいという思考回路が働くんです。