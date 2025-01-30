袴田巖さんの弁護士が47年以上にわたる身体拘束に対する補償金約2億1,700万円を国に求め、2025年1月29日、静岡地方裁判所に請求書を提出しました。 【動画】袴田巖さん2億1,700万円の刑事補償請求 47年7か月身体拘束で再審無罪 静岡地裁に提出 1966年、静岡県旧清水市（現静岡市清水区）で一家4人が殺害された事件をめぐり、袴田巖さんは2024年、再審＝裁判のやり直しで無罪が確定しました。 弁護団によりますと、29日、袴田さ