昨年12月に社会を震撼させた踏切自殺強要事件で、警視庁は塗装会社社長ら3人を強制わいせつ容疑で再逮捕した。10歳以上も年配の同僚の肛門に鉄製の棒を突っ込むという、惨たらしい“いじめ”だった。これで逮捕は3度目。着手から2カ月経った今も警視庁の執念をかけた捜査は続いている。＊＊＊【写真30枚】逮捕前、佐々木容疑者が草野球中に見せていた“素顔”動画で撮影してLINEで共有警視庁がこの事件に着手し、塗装会社「