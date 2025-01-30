一昨年7月から病気療養中で、昨年8月末でフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（27）の初フォトエッセー「透明を満たす」（講談社）が29日、発売された。大手ネット通販サイト「amazon」ランキングでは「タレント本（総合）の売れ筋ランキング」で1位発進。発売初日から2日目も1位をキープしており、好スタートとなっている。30日午前10時時点での同サイトでのレビュー（口コミ）は140個にものぼる。「エッセーを読んで