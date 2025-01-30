モデルの山田優（４０）が３０日までに自身のインスタグラムを更新し、私服姿を披露した。「打ち合わせ終わりにカフェへ寄り道して帰った日」だそうで「たまたまＣａｎＣａｍの撮影をしていためるるちゃんに会えた日でもありました」と、モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠の撮影にバッタリ。思わず２人で撮影した写真も見せた。店内で注文している自身の姿もアップ。金髪ロングに濃いめのリップ、サングラスをかけて