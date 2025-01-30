転職活動やバイト探しで求人情報をチェックする際、職場の雰囲気を気にする人も多いだろう。「アットホームな職場」や「和気あいあいとした職場です」といった定番のフレーズで、雰囲気のよさをアピールする企業も少なくない。【写真】大手退職代行会社が公開、今年の仕事始めに利用した“過去最高”の衝撃人数しかし今どきのZ世代はこういったフレーズに対して“危険”を察知するのだとか……。社員旅行は超デメリットだった