Image: mundissima / Shutterstock.com 群雄割拠のAI業界 。突如として現れた、AI業界の勢力図をひっくり返すDeepSeekの存在。こんなニュースもありつつも、ChatGPTを凌ぐクオリティで、アウトプットのスピードも速い、なおかつ低コスト…って話ですが、じゃあ客観的に数値で比較したら現時点でどのAIが結局いいの？ そんな疑問に今回はArtificial Analysisの調査をもとにChatGPT o1、ChatGP