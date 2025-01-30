コートヤード・バイ・マリオット名古屋の『星の王子様』コラボレーションアフタヌーンティーが、バレンタイン仕様で登場。『星の王子様』のストーリーをモチーフにしたデザートにセイボリーも楽しめる、バレンタインシーズンだけの期間限定メニューです☆ コートヤード・バイ・マリオット名古屋『星の王子様』コラボレーションアフタヌーンティー  期間：2025年2月1日（土）〜2月14日（金）時間：1部午後12:00〜