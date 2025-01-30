USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.998.6110.259.45 1MO9.537.499.678.35 3MO9.647.279.828.12 6MO9.687.239.858.18 9MO9.707.289.908.28 1YR9.677.299.918.35 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK11.3510.497.72 1MO10.719.807.02