NiPO「N2」 オリオラスジャパンは、中国・深センの新しいオーディオブランド「NiPO(ライポ)」の取扱いを開始。第一弾製品として、NiPOの最上位ポータブルオーディオプレーヤー「N2」を1月30日より発売する。価格はオープンプライスで、店頭予想価格は410,300円前後。本体はブラック。 NiPOは、古典パズル「Nine-dot Puzzle」の“9つの点(Nine Point)”に由来する新興オーディオ