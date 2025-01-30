アジア株豪州株8週間ぶり高値、利下げ期待の買いラトニック氏の対中強硬発言はやや気がかり 東京時間10:55現在 香港ハンセン指数 20225.11（休場） 中国上海総合指数 3250.60（休場） 台湾加権指数 23525.41（休場） 韓国総合株価指数 2536.80（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8492.80（+45.79+0.54%） アジア株式市場の大半は春節（旧正月）のため休場、中国香港は今週いっぱい休みだ。 豪